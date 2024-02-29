أبو الغيط: الإنزال الجوي اختراق مهم ومقدر لتخفيف معاناة قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 29 شباط (بترا)- وصف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عمليات الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية ومصر والإمارات وقطر تمثل اختراقا مهما ومقدرا لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وناشد أبو الغيط الدول العربية مواصلة هذه العمليات لمواجهة سياسة التجويع والحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وتأتي هذه الجهود للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة.

--(بترا)

ا ن/ ف ج

29/02/2024 13:57:55