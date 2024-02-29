بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تنفذ إنزاليْن جويين لمساعدات على شمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، انزاليْن جويين لمساعدات اغاثية وغذائية للأهل في شمال غزة.
وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على شمال قطاع غزة.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
29/02/2024 13:49:23
MENAFN29022024000117011021ID1107918803
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