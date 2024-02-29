التعليم العالي تطلق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الثانية 2024.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن شروط الانضمام للمسابقة أن يكون الطالب/الطالبة وافدا وغير أردني، وملتحقا للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، وأن لا يكون قد شارك في المسابقة بدورتها الأولى 2023، وحقق أيا من المراكز الثلاثة الأولى.

ودعا الخطيب جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة تقديم طلب يتضمن اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، على الرابط: (، وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد 10 آذار المقبل، مشيرا إلى أن عقد المسابقة يتوقع أن يكون خلال الفترة من 16 إلى 31 آذار المقبل.

وأشار إلى أن لجنة التحكيم تتكون من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وبحسب الخطيب، يخصص للفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 1500 دينار، وللمركز الثاني ألف دينار، وللمركز الثالث 500 دينار.

--(بترا)

أ ر/م ف/رق

29/02/2024 13:31:03