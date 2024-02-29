التعليم العالي تطلق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الثانية 2024.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن شروط الانضمام للمسابقة أن يكون الطالب/الطالبة وافدا وغير أردني، وملتحقا للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، وأن لا يكون قد شارك في المسابقة بدورتها الأولى 2023، وحقق أيا من المراكز الثلاثة الأولى.
ودعا الخطيب جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة تقديم طلب يتضمن اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، على الرابط: (، وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد 10 آذار المقبل، مشيرا إلى أن عقد المسابقة يتوقع أن يكون خلال الفترة من 16 إلى 31 آذار المقبل.
وأشار إلى أن لجنة التحكيم تتكون من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وبحسب الخطيب، يخصص للفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 1500 دينار، وللمركز الثاني ألف دينار، وللمركز الثالث 500 دينار.
--(بترا)
أ ر/م ف/رق
29/02/2024 13:31:03
MENAFN29022024000117011021ID1107918801
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