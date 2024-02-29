صحة غزة: 81 شهيدا و132 إصابة بين العائلات خلال الساعات 24 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 81 شهيدا و132 إصابة خلال الساعات الــــ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 145 على القطاع إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30035 شهيدا و 70457 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة إن قوات الاحتلال ترتكب عمليات قتل ممنهجة ضد 700 إلف نسمة شمالي غزة بالاستهداف والتجويع معا.

ولفت القدرة في بيان صحفي إلى أن مجزرة دوار النابلسي في غزة راح ضحيتها حوالي 70 شهيدا و280 إصابة، ما يشكل تحولا جديد في مسلسل الإبادة الجماعية.

وأوضح أن عشرات الإصابات بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي ما يرفع حصيلة شهداء المجزرة إلى 100 شهيد على الأقل.

وبين أن الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي وأوروبي، وكذلك توفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمالي قطاع غزة.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال قتل حوالي 70 شهيداً وإصابة من 250 جريحاً.

وأكد المكتب أن الاحتلال كانت لديه النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، ونفذ عملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود مع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي القطاع، بالرغم من علمه أن هؤلاء الضحايا وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء والمساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد.

وناشد المكتب دول العالم والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم وقتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.

--(بترا)

أ ش/ ف ج

29/02/2024 13:30:36