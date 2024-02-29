Friday, 01 March 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء منتدى أعمال أردني رواندي

2/29/2024 2:41:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 29 شباط (بترا)- بدأت في عمان اليوم الخميس أعمال منتدى الأعمال الأردني الرواندي، والذي يستمر حتى غد الجمعة، ويهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من القطاعات، كالتعدين وتكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، السياحة، الزراعة التصنيع الغذائي، الأنسجة والملابس، المدن الصناعية، الأدوية، والصناعات الدفاعية.
وعلى هامش أعمال المنتدى، وقعت غرفتا تجارة وصناعة الأردن، مع اتحاد القطاع الخاص الرواندي، مذكرتي تفاهم لتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى، إن زيارة الوفد الرواندي والمباحثات الثنائية، هي إجراء عملي لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين، بتسريع إجراءات تعزيز التعاون في العديد من المجالات.
و أكد الشمالي، أن الفرصة متاحة لمزيد من التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن لقاءات وزيارات متبادلة ستتم خلال الفترة المقبلة لبحث العلاقات في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها، وللتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة التي ستكون مختلفة من حيث المخرجات المستهدفة والإعداد التفصيلي لها.
بدورها أشارت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إلى متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، منوهة إلى أن الزيارة الملكية إلى رواندا الشهر الماضي، واللقاء الذي تم بين قيادتي البلدين حول ضرورة توسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية، وأهمية البناء على ذلك لتحقيق مصالح البلدين المشتركة.
وقالت، إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، معربة عن تطلع المملكة إلى تعزيز الشراكات وتوسيعها في مختلف المجالات، في الرعاية الصحية والأدوية والزراعة والسياحة.
وأشارت السقاف الى الفرص الاستثمارية المنافسة في الأردن، مستشهدة بعدد من المشاريع الاستثمارية التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأضافت، إن وزارة الاستثمار وبالتعاون مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، أطلقت 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وكذلك الإمكانات والمحفزات التي يوفرها الأردن من خلال منصة استثمر في الأردن invest.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة الرواندي، جان كريسوستوم نجابيتسينزي، أهمية توسيع التعاون في المجالات المختلفة بحيث لا يقتصر على المجالات المذكورة فقط، وإنما ليشمل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب والتمكين وإقامة الاستثمارات والعمل على تحقيق التكامل في هذ القطاعات المختلفة.
ويشارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين، ما يتيح لقاءات مباشرة للتباحث حول أفق التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.
وتأتي زيارة الوفد الرواندي للمملكة التي تخللها عقد المنتدى ومباحثات رسمية، متابعةً وتنفيذاً للزيارة الملكية إلى جمهورية رواندا في كانون الثاني الماضي، حيث جمعت الزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، اللذين أكدا أهمية بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات.
و شهدت الزيارة الملكية توقيع اتفاقيتين في مجال الصحة والعلوم الصحية وإلغاء الازدواج الضريبي ومنح التهرب والتجنب الضريبي بين البلدين، وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال التجارة والزراعة.
--(بترا)
ع ن/أ م/اح
29/02/2024 13:30:00

MENAFN29022024000117011021ID1107918799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث