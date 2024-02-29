بدء منتدى أعمال أردني رواندي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 شباط (بترا)- بدأت في عمان اليوم الخميس أعمال منتدى الأعمال الأردني الرواندي، والذي يستمر حتى غد الجمعة، ويهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من القطاعات، كالتعدين وتكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، السياحة، الزراعة التصنيع الغذائي، الأنسجة والملابس، المدن الصناعية، الأدوية، والصناعات الدفاعية.

وعلى هامش أعمال المنتدى، وقعت غرفتا تجارة وصناعة الأردن، مع اتحاد القطاع الخاص الرواندي، مذكرتي تفاهم لتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى، إن زيارة الوفد الرواندي والمباحثات الثنائية، هي إجراء عملي لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين، بتسريع إجراءات تعزيز التعاون في العديد من المجالات.

و أكد الشمالي، أن الفرصة متاحة لمزيد من التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن لقاءات وزيارات متبادلة ستتم خلال الفترة المقبلة لبحث العلاقات في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها، وللتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة التي ستكون مختلفة من حيث المخرجات المستهدفة والإعداد التفصيلي لها.

بدورها أشارت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إلى متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، منوهة إلى أن الزيارة الملكية إلى رواندا الشهر الماضي، واللقاء الذي تم بين قيادتي البلدين حول ضرورة توسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية، وأهمية البناء على ذلك لتحقيق مصالح البلدين المشتركة.

وقالت، إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، معربة عن تطلع المملكة إلى تعزيز الشراكات وتوسيعها في مختلف المجالات، في الرعاية الصحية والأدوية والزراعة والسياحة.

وأشارت السقاف الى الفرص الاستثمارية المنافسة في الأردن، مستشهدة بعدد من المشاريع الاستثمارية التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأضافت، إن وزارة الاستثمار وبالتعاون مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، أطلقت 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وكذلك الإمكانات والمحفزات التي يوفرها الأردن من خلال منصة استثمر في الأردن invest.

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة الرواندي، جان كريسوستوم نجابيتسينزي، أهمية توسيع التعاون في المجالات المختلفة بحيث لا يقتصر على المجالات المذكورة فقط، وإنما ليشمل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب والتمكين وإقامة الاستثمارات والعمل على تحقيق التكامل في هذ القطاعات المختلفة.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين، ما يتيح لقاءات مباشرة للتباحث حول أفق التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الرواندي للمملكة التي تخللها عقد المنتدى ومباحثات رسمية، متابعةً وتنفيذاً للزيارة الملكية إلى جمهورية رواندا في كانون الثاني الماضي، حيث جمعت الزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، اللذين أكدا أهمية بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات.

و شهدت الزيارة الملكية توقيع اتفاقيتين في مجال الصحة والعلوم الصحية وإلغاء الازدواج الضريبي ومنح التهرب والتجنب الضريبي بين البلدين، وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال التجارة والزراعة.

--(بترا)

ع ن/أ م/اح

29/02/2024 13:30:00