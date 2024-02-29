انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 1.38 بالمئة، ليصل إلى 106.91 نقطة، مقابل 108.41 نقطة للشهر نفسه من عام 2023.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى أن انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.65 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.12 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.45 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني لهذا العام إلى 106.91 نقطة، مقابل 107.32 نقطة مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023، مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.38 بالمئة، لافتا إلى تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من ( 2010=100 ).

وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنـة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023، نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.36 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.50 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.54 بالمئة.

--(بترا)

و ر/أ م/ ف ج

29/02/2024 13:11:19