مراكز شباب العاصمة وثقافة الزرقاء وجامعة الطفيلة تحتفي باليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا) - نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية متابعاً لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بحضور أعضاء من مركز شابات ماركا وشباب العاصمة.
ووفق بيان المديرية اليوم الخميس، قالت الدكتورة جمان دهامشة من وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية، أن المناسبة نعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين كونها وقفة إجلال واعتزاز لجلالة الملك عبد الله الثاني على الإنجازات التاريخية منذ 25 عاما في مختلف المجالات، وما يحظى به الأردن من احترام وتقدير لمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني تضمنت رؤية استشرافية في بناء مشروع وطني، ودفع جميع مؤسسات الوطن للارتقاء في أدوارها ومهامها، تعزيزا لسيادة القانون وفق استراتيجية طموحة تتضمن برامج متقدمة في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون.
وفي محافظة الزرقاء، نظمت جمعية وتر للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء ومجلس المحافظة، احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، مساء أمس على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، برعاية رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني وحضور جمع من أهالي الزرقاء.
وقال مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي إن جلالة الملك يبذل جهوداً كبيرة بهدف تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى جهود جلالته الدؤوبة في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر والدور الكبير الذي يبذله بهدف كسر الحصار من خلال عمليات الإنزال الجوي التي يقوم بها الجيش العربي لتأمين المساعدات والمستلزمات الطبية وتعزيز عمل المستشفيات الميدانية.
وأضاف الزعبي ان يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مكرمة من مكارم الهاشميين وخير دليل على رعاية واهتمام جلالة الملك برفاق السلاح من مختلف الرتب العسكرية، حيث ان الاحتفال بهذه المناسبة يعد تكريساً وترسيخاً للعلاقة الوطيدة ما بين القائد والشعب، وهي نهج الهاشميين الثابت.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري عن مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية التي حققها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال 25 عاماً مضت، والتي أسهمت في تطوير الأردن وتحقيق نهضته على مختلف الصعد السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحدث رئيس جمعية وتر خالد الغويري عن موقف الأردن الثابت والراسخ، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تجاه دعم أهلنا في فلسطين وكسر الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسري التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
وبين عبد الله المومني، خلال كلمته باسم المتقاعدين العسكريين، العلاقة الوطيدة التي تربط جلالة الملك عبد الله الثاني برفاق السلاح، مشيراً إلى بطولات الجيش العربي ومعاركه التي خاضها ضد الاحتلال الإسرائيلي في سبيل الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفي ختام الاحتفال الذي اشتمل على قراءات شعرية قدمها عبد الله شموط، تم تكريم عدد من المتقاعدين العسكريين.
إلى ذلك، رعى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشوره رفع "علم اليوبيل الفضي" أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسّام زعل المحاسنة، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأشار الشورة في كلمته إلى الإنجازات التي حققها الوطن منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ومتابعة مسيرة البناء والتطوير والتحديث على نهج الهاشميين، مؤكدا مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة والتفاف الأردنيين دوما خلف قيادتهم الهاشمية.
وأشار الدكتور المحاسنة إلى أن جامعة الطفيلة التقنية كانت إحدى مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة في عهده الميمون.
وحضر مراسم رفع علم اليوبيل الفضي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور كمال خندقجي وعمداء الكليات ومدراء الدوائر والمراكز والمكاتب وعدد من موظفي الجامعة، والطلبة.
-- (بترا)
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29/02/2024 13:05:19
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