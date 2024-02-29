مراكز شباب العاصمة وثقافة الزرقاء وجامعة الطفيلة تحتفي باليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية متابعاً لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بحضور أعضاء من مركز شابات ماركا وشباب العاصمة.

ووفق بيان المديرية اليوم الخميس، قالت الدكتورة جمان دهامشة من وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية، أن المناسبة نعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين كونها وقفة إجلال واعتزاز لجلالة الملك عبد الله الثاني على الإنجازات التاريخية منذ 25 عاما في مختلف المجالات، وما يحظى به الأردن من احترام وتقدير لمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني تضمنت رؤية استشرافية في بناء مشروع وطني، ودفع جميع مؤسسات الوطن للارتقاء في أدوارها ومهامها، تعزيزا لسيادة القانون وفق استراتيجية طموحة تتضمن برامج متقدمة في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون.

وفي محافظة الزرقاء، نظمت جمعية وتر للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء ومجلس المحافظة، احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، مساء أمس على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، برعاية رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني وحضور جمع من أهالي الزرقاء.

وقال مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي إن جلالة الملك يبذل جهوداً كبيرة بهدف تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى جهود جلالته الدؤوبة في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر والدور الكبير الذي يبذله بهدف كسر الحصار من خلال عمليات الإنزال الجوي التي يقوم بها الجيش العربي لتأمين المساعدات والمستلزمات الطبية وتعزيز عمل المستشفيات الميدانية.

وأضاف الزعبي ان يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مكرمة من مكارم الهاشميين وخير دليل على رعاية واهتمام جلالة الملك برفاق السلاح من مختلف الرتب العسكرية، حيث ان الاحتفال بهذه المناسبة يعد تكريساً وترسيخاً للعلاقة الوطيدة ما بين القائد والشعب، وهي نهج الهاشميين الثابت.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري عن مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية التي حققها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال 25 عاماً مضت، والتي أسهمت في تطوير الأردن وتحقيق نهضته على مختلف الصعد السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتحدث رئيس جمعية وتر خالد الغويري عن موقف الأردن الثابت والراسخ، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تجاه دعم أهلنا في فلسطين وكسر الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسري التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وبين عبد الله المومني، خلال كلمته باسم المتقاعدين العسكريين، العلاقة الوطيدة التي تربط جلالة الملك عبد الله الثاني برفاق السلاح، مشيراً إلى بطولات الجيش العربي ومعاركه التي خاضها ضد الاحتلال الإسرائيلي في سبيل الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي ختام الاحتفال الذي اشتمل على قراءات شعرية قدمها عبد الله شموط، تم تكريم عدد من المتقاعدين العسكريين.

إلى ذلك، رعى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشوره رفع "علم اليوبيل الفضي" أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسّام زعل المحاسنة، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأشار الشورة في كلمته إلى الإنجازات التي حققها الوطن منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ومتابعة مسيرة البناء والتطوير والتحديث على نهج الهاشميين، مؤكدا مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة والتفاف الأردنيين دوما خلف قيادتهم الهاشمية.

وأشار الدكتور المحاسنة إلى أن جامعة الطفيلة التقنية كانت إحدى مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة في عهده الميمون.

وحضر مراسم رفع علم اليوبيل الفضي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور كمال خندقجي وعمداء الكليات ومدراء الدوائر والمراكز والمكاتب وعدد من موظفي الجامعة، والطلبة.

-- (بترا)

س ح/ع ض/س م/ب ط

29/02/2024 13:05:19