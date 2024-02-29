مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.02 بالمئة ليصل عند مستوى النقطة 2467.

وأغلقت البورصة الخميس على تداول 4.3 مليون سهم، موزعة على 2432 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.2 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 23 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر /ف ج

29/02/2024 13:01:24

