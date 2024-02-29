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تراجع أسعار النفط عالمياً

2/29/2024 2:41:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - تراجعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.46 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.24 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/رس /اص/ب ط
29/02/2024 13:00:49

MENAFN29022024000117011021ID1107918794

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