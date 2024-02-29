تراجع أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا) - تراجعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.46 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.24 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/رس /اص/ب ط
29/02/2024 13:00:49
MENAFN29022024000117011021ID1107918794
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