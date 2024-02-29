انطلاق أعمال ندوة قضايا الزكاة المعاصرة في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، أعمال الندوة الـ 28 لقضايا الزكاة المعاصرة، التي ينظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع صندوق الزكاة الأردني.

ويناقش فقهاء ومختصون، على مدار 3 أيام، أبحاثاً علمية في فقه الزكاة، تتناول قضايا زكاة رأس المال الجريء، وعروض التجارة في الوعاء الزكوي بين المتطلبات الشرعية والمعايير المحاسبية، إضافة إلى ضوابط وعقوبات عدم الالتزام الزكوي وفرض الغرامات المالية على ذلك.

وأكد الخلايلة، بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد راشد المري، أهمية ركن الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع والأمة باعتباره مقصداً من مقاصد الدين، لافتاً الى أن مخرجات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة باتت مرجعية هامة لطلبة العلم والمؤسسات في عالمنا العربي والإسلامي.

وأشار إلى انعقاد الندوة للمرة الثالثة في الأردن الذي اعتاد على استضافة العلماء وأهل العلم، وأن يكون الملاذ لإخوانه، مثمناً دور دولة الكويت في نشر العلم والثقافة للأمة الإسلامية، من خلال ندوات قضايا الزكاة المعاصرة إلى جانب إصدارات الموسوعة الفقهية الكويتية ومجلة العربي وغيرها.

وقال مدير عام بيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد سليمان العازمي، إن الندوة تأتي ضمن سعي مستمر ومتواصل لخدمة الشريعة، من خلال مواكبة المستجدات والوقوف على أحكام الزكاة فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة، لافتاً إلى مشاركة كوكبة من العلماء في أبحاث علمية متخصصة للوصول إلى توصيات وفتاوى يستفيد منها المسلمون.

بدوره، أشار رئيس الأمانة العامة لقضايا الزكاة المعاصرة الدكتور شجاع العتيبي، إلى أهمية دراسة المستجدات في قضايا الزكاة بشكل دائم ومستمر، لبيان الرأي الشرعي المبني على الدليل والفقه العميق، معربا عن شكره للأردن قيادة وشعباً على استضافة هذه الندوة العلمية.

ويشارك في الندوة علماء وباحثون من الكويت والسعودية ومصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والسودان وأرتيريا وماليزيا وتايلند، إضافة إلى الأردن.

وحضر الافتتاح، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، وسماحة مفتي عام القوات المسلحة العقيد حسن مخاترة، ومندوب سماحة مفتي الأمن العام المقدم ناصر النجادات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام الحج المهندس مجدي البطوش، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام مستشفى المقاصد الخيريّة الدكتور علي السعد بني نصر.

-- (بترا)

وهـ/أ م/ب ط

29/02/2024 13:00:03