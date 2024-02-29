انطلاق أعمال ندوة قضايا الزكاة المعاصرة في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا) - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، أعمال الندوة الـ 28 لقضايا الزكاة المعاصرة، التي ينظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع صندوق الزكاة الأردني.
ويناقش فقهاء ومختصون، على مدار 3 أيام، أبحاثاً علمية في فقه الزكاة، تتناول قضايا زكاة رأس المال الجريء، وعروض التجارة في الوعاء الزكوي بين المتطلبات الشرعية والمعايير المحاسبية، إضافة إلى ضوابط وعقوبات عدم الالتزام الزكوي وفرض الغرامات المالية على ذلك.
وأكد الخلايلة، بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد راشد المري، أهمية ركن الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع والأمة باعتباره مقصداً من مقاصد الدين، لافتاً الى أن مخرجات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة باتت مرجعية هامة لطلبة العلم والمؤسسات في عالمنا العربي والإسلامي.
وأشار إلى انعقاد الندوة للمرة الثالثة في الأردن الذي اعتاد على استضافة العلماء وأهل العلم، وأن يكون الملاذ لإخوانه، مثمناً دور دولة الكويت في نشر العلم والثقافة للأمة الإسلامية، من خلال ندوات قضايا الزكاة المعاصرة إلى جانب إصدارات الموسوعة الفقهية الكويتية ومجلة العربي وغيرها.
وقال مدير عام بيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد سليمان العازمي، إن الندوة تأتي ضمن سعي مستمر ومتواصل لخدمة الشريعة، من خلال مواكبة المستجدات والوقوف على أحكام الزكاة فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة، لافتاً إلى مشاركة كوكبة من العلماء في أبحاث علمية متخصصة للوصول إلى توصيات وفتاوى يستفيد منها المسلمون.
بدوره، أشار رئيس الأمانة العامة لقضايا الزكاة المعاصرة الدكتور شجاع العتيبي، إلى أهمية دراسة المستجدات في قضايا الزكاة بشكل دائم ومستمر، لبيان الرأي الشرعي المبني على الدليل والفقه العميق، معربا عن شكره للأردن قيادة وشعباً على استضافة هذه الندوة العلمية.
ويشارك في الندوة علماء وباحثون من الكويت والسعودية ومصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والسودان وأرتيريا وماليزيا وتايلند، إضافة إلى الأردن.
وحضر الافتتاح، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، وسماحة مفتي عام القوات المسلحة العقيد حسن مخاترة، ومندوب سماحة مفتي الأمن العام المقدم ناصر النجادات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام الحج المهندس مجدي البطوش، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام مستشفى المقاصد الخيريّة الدكتور علي السعد بني نصر.
-- (بترا)
وهـ/أ م/ب ط
29/02/2024 13:00:03
MENAFN29022024000117011021ID1107918793
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