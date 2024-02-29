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قوة أمنيّة خاصة تلقي القبض على مطلوب للإتجار بالمخدرات وتهريبها

2/29/2024 2:41:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوات أمنية خاصة نفذت مساء أمس الأربعاء، مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد، وألقت القبض عليه.
وأكد الناطق الإعلامي أن المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري، جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب (عبد الكريم سليمان صغير الغياث) بــــــ 9 طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والإتجار بها، والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية، وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاق عيارات نارية.
وأشار إلى أن التحقيقات والعمل مستمر لجمع المعلومات عن بقية الأشخاص المطلوبين، وإلقاء القبض عليهم.
--(بترا)
م خ/أ م/ ف ج
29/02/2024 12:31:45

MENAFN29022024000117011021ID1107918792

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