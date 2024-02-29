تعريب قيادة الجيش العربي عنوان للنصر وانتصار للسيادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - "أيها الضباط والجنود البواسل أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطاً وحراساً وجنوداً، وبعد، فقد رأينا نفعاً لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضاً من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيِش فنفذناها متكلين على الله العلي القدير، ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم، النظام والطاعة"، من أقوال المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه.

في كل عام يحتفل الأردنيون في الأول من آذار بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، عندما اتخذ جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال عام 1956 قراره الجريء بإعفاء الضباط الإنجليز من قيادة الجيش وعلى رأسهم رئيس الأركان الفريق جون باجوت كلوب واستبدالهم بضباط أردنيين، فكان القرار بظروف ذلك الوقت قرارًا مصيرياً وإنجازاً نوعياً للقيادة الهاشمية الحكيمة على مستوى الوطن العربي بشكل خاص ودول العالم الثالث بشكل عام.

واحتفل أحرار العرب من المحيط إلى الخليج بهذا القرار، الذي دفع الحركات الوطنية في كل مكان للسير على خطى القيادة الهاشمية في التخلص من كافة أشكال الاستعمار، هذا على المستوى الخارجي، أمَّا على المستوى الداخلي فقد كان بحق حدثاً مفصلياً أسهم في تحقيق قفزات على مسويات التدريب والتحديث والتطوير، فمنذ ذلك التاريخ بدأت مسيرة التطور الحقيقية التي جعلت القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي على أعلى درجات الاحترافية بالنسبة للمقاييس العالمية، وهو ما جعلها في الوقت الراهن تحظى باحترام عالمي وفي مراتب متقدمة بين جيوش العالم، وقادرة بعون الله ودعم واهتمام القيادة الهاشمية على تولي المسؤوليات والواجبات المناطة للمحافظة على وطنٍ قويٍ وآمن في إقليم مضطرب يعجُّ بالصراعات ويعيش حالة عدم استقرار قصوى منذ عقود.

لقد كان جلالة المغفور له الحسين بن طلال مدركاً لحجم الضغوط وعِظم المخاطر التي ستنجم عن اتخاذه لهذه الخطوة، والتي كانت تعني بالضرورة إلغاء الأردن للمعاهدة الأردنية البريطانية الثانية، وما يترتّب على ذلك من آثار وتداعيات سياسية واقتصادية وعسكرية، إلا أن إيمان جلالته المطلق بأثر هذا القرار على تحقيق الأمن القومي العربي المتناغم مع الأمن الوطني، وأن العرب في كل مكان من الوطن العربي، وفي مقدمتهم الشعب الأردني سيقفون صفاً واحداً في دعم هذا القرار، لذلك طلب جلالة الملك عقدَ جلسة طارئة لمجلس الوزراء ليرأسها بنفسه، ويصدر قرار مجلس الوزراء رقم (198)، والذي نصّ على ما يلي:

أ‌. إنهاء خدمة الفريق كلوب من منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني، وترفيع الزعيم راضي عنّاب إلى رتبة أمير لواء، وتعيينه رئيساً لأركان حرب الجيش العربي الأردني.

ب‌. إنهاء خدمة كل من القائم مقام "باترك كوجهل" مدير الاستخبارات، و الزعيم "هاتون" مدير العمليات العسكرية، واستبدالهم بضباط أردنيين.

وعلى إثر ذلك، تم إبلاغ الضباط البريطانيين بضرورة مغادرة عمّان، كما تم استدعاء السفير البريطانيّ وإبلاغه فحوى القرار. وفي صبيحة يوم الجمعة 2 آذار، وبعد مغادرة الضباط البريطانيين مطار عمّان، وعند الساعة السابعة والنصف بثّت الإذاعة الأردنية القرارَ الملكيّ الذي أعلنه جلالة الملك الحسين من الديوان الملكي الهاشمي، مخاطباً الشعب قائلاً: "أيها الشعب الوفي، هنيئاً لك جيشك المظفّر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن ونذر روحه لدفع العاديات عنك، مستمداً من تاريخنا روحَ التضحية والفداء، ومترسّماً نهج الأُلى في جعل كلمة الله هي العليا".

كما خاطب نشامى الجيش العربي، قائلاً: "لقد رأينا نفعاً لجيشنا وخدمةً لبلدنا ووطننا، أن نجري بعض الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفّذناها متّكلين على الله العليّ القدير ومتوخّين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها، وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظامَ والطاعة".

وما إن تلقّى الأردنيون هذه البشرى، حتى خرجوا بالآلاف آمِّينَ قصرَ رغدان العامر، فامتلأت ساحاته بهم وهم يهتفون للحسين: "حييتَ يا حسين.. ملك الشعب.. رمز الوطنية"، فخطب جلالته في أبناء شعبه الذين وفدوا مؤيدين قراره وملتفّين حول الراية الهاشمية، قائلاً: " إخواني، إنه لَيوم مبارك، وأني لَسعيد بهذه المناسبة التي أتحدث فيها إليكم.. وأحيّي فيكم هذه الروح الوطنية النبيلة، وأهنّئكم بجيشكم.. لقد قمنا بالحركة.. وكُتب لنا التوفيق... لقد قمت وأبناء هذا الوطن وبهذا الجيش بهذه الحركة، ووفّقنا الله، فأهنّئكم، والله يوفّقنا إلى استعادة حقوقنا المسلوبة، ولنعمل معاً يداً واحدة في خدمة الوطن وفي سبيل استعادة حقوقنا ".

واليوم وبعد مضي ثمانيةٍ وستين عاماً على هذا القرار التاريخي وتزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة القائد الأعلى سلطاته الدستورية يكمل مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على خطى الملك الباني يرحمه الله في تأهيل وتدريب وتسليح منتسبي القوات المسلحة والذين أصبحوا أنموذجا في المنطقة والعالم ومثالا يحتذى بهم في الاحترافية والانضباط والقوة، وها هم اليوم يسجلون للعرب صدق قوميتهم وعروبتهم ورسالة إسلامهم السمحة في التعامل مع الأشقاء الذين ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت من تشريد وتدمير وقتل ودماء تراق وبيوت تتهدم، ويرسمون الابتسامة على وجوه من ذاقوا ويلات الكوارث والحروب، وقدمت هذه المؤسسة الوطنية العريقة كواكب من الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أجل فلسطين، قدسها ومقدساتها وبياراتها التي نطقت أشجار زيتونها تروي قصص الشهداء الأبطال.

لقد سجَّل التاريخ أن الأردنيين بقيادتهم الهاشمية كانوا السباقين في التخلص من آخر شكل من أشكال الاستعمار، والذي مثل استكمال السيادة الوطنية الأردنية، والخطوة التي لم يسبقهم إليها أحد، فمن حيث آلية اتخاذ القرار، كان قرار التعريب قراراً سريعاً ومفاجئاً للعرب قبل بريطانيا العظمى، أي أنه لم يسبقه أية ترتيبات أو مفاوضات، ومن حيث التوقيت، كان قرار التعريب هو الأسبق زمنياً؛ لأنه صدر في الأول من آذار عام 1956، ثم تلاه الاتفاق المصري البريطاني لإجلاء القوات البريطانية عن جمهورية مصر والذي تم بتاريخ 18 حزيران 1956.

حمى الله الأردن قوياً منيعاً بقيادته الهاشمية وقواته المسلحة.

-- (بترا)

ل م/ب ط

29/02/2024 12:31:30