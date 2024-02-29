MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 29 شباط (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية، عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون اليوم الخميس.

وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف يرجع إلى شدة سرعة الرياح في المنطقة، مشيرا إلى أن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية السائدة.

ودعا عرفات جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى التواصل المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الزيارة على الرقم 0782111265.

--(بترا)

ع.ف/أ م

29/02/2024 12:29:38