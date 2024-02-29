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پولندا تشتري نظام قيادة قتاليا أميركيا بقيمة 2 5 مليار دولار والتسليم في 2031

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت پولندا اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء نظام قيادة المعركة المتكامل IBCS بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما أعلن وزير الدفاع الپولندي أمس.
وقامت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي بمشتريات عسكرية مهمة في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسط مخاوف أمنية في ظل الحرب بأوكرانيا المجاورة.
وتنفق وارسو حاليا أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى معدل بين أعضاء «الناتو».
وقال وزير الدفاع الپولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إلى جانب السفير الأميركي في وارسو، إن «الجيش الپولندي يكتسب (من خلال صفقة الشراء) عقلا تشغيليا لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي».
وأضاف أن «پولندا ستكون الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تملك أحدث نظام قيادة متكامل في العالم».
من جهته، أشار السفير الأميركي مارك بريجنسكي عبر منصة «إكس»، إلى أهمية الصفقة.
وكتب باللغة البولندية «لقد رأينا بأعيننا في أوكرانيا مدى أهمية الدفاع الجوي والصاروخي، وهذا الأمر سيزود پولندا بأفضل الأجهزة وأكثرها حداثة وفعالية للدفاع عن أراضي الناتو».
وبموجب الاتفاق ستتسلم پولندا نظام قيادة المعركة بحلول عام 2031.

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