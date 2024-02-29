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مجزرة المساعدات غوتيريش يستنكر ومجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس الأحداث التي قادت بحسب حماس إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية تسليم مساعدات في شمال غزة.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك: "لا نعرف تحديدا ما حدث. ولكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية، أو سحقتهم الحشود، أو دهستهم الشاحنات، فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع"، مضيفا أن الواقعة جرت في "ظروف مروعة".
وأوضح أن طواقم الأمم المتحدة لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات.
وأشار دوجاريك إلى أن "المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع"، مكررا دعوة أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "فزعه إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن النزاع في غزة الذي خلف حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل و70 ألف جريح"، مضيفا "من المؤسف أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض".
وفي السياق، يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة خلف أبواب مغلقة ، وفق برنامج العمل المحدث للمجلس.
ويأتي الاجتماع بطلب من الجزائر، حسب ما أفاد مصدر ديبلوماسي وكالة فرانس برس.

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