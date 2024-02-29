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بايدن يستبعد وقف إطلاق نار في غزة بحلول الإثنين ويتحقق من روايتين متضاربتين عن مجزرة المساعدات

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الاثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وردا على أسئلة صحافيين أمس حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن «الأمل لا ينضب»، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا «لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين».
إلى ذلك أكد بايدن أن الولايات المتحدة تتحقق من «الروايتين المتضاربتين» عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفا أن من شأن ما حصل أن يعقد مفاوضات وقف إطلاق النار.
وقال بايدن للصحافيين لدى سؤاله عن الحادثة التي قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إنها أسفرت عن مقتل 104 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية «نتحقق من الأمر حاليا. هناك روايتان متضاربتان عما حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة».
ولدى سؤاله عما إن كان يعتقد بأنها ستعقد المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، رد بايدن بالقول «أعرف أنها ستتسبب بذلك».

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