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حماس تلوح بوقف مفاوضات الهدنة بعد مجزرة المساعدات

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة ووكالات
باتت مباحثات الهدنة المحتملة في غزة على المحك، مع تلويح حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بوقفها ردا على ارتكاب اسرائيل مجزرة جديدة في القطاع بإطلاقها النار على عشرات المدنيين أثناء انتظارهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية الشحيحة وسط وضع مأساوي خطير ينذر بمجاعة وشيكة.
وقالت حركة «حماس» في بيان أمس إن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة مرتقبة قبل شهر رمضان المبارك «ليست عملية مفتوحة على حساب دماء شعبنا»، محملة الاحتلال تبعات أي فشل يلحق بالمفاوضات الراهنة.
واضافت «حماس» أن ما قامت به قوات الاحتلال ضد المدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، هو «مجزرة مروعة».
ودعت الحركة مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إلى الانعقاد العاجل واتخاذ ما يلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة.
وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع للحركة في غزة إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع، حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه قتلهم بدم بارد. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت «إن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش والحصول على الطحين، يعتبر جزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية».
وشددت على أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سفك الدم الفلسطيني والقيام بجرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، داعية إلى التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان، مشيرة إلى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن الهدف الحقيقي لها هو ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وهو ما لن نسمح به إطلاقا.
روايات إسرائيلية متضاربة
في المقابل، نفت إسرائيل في البداية، علمها بحصول أي قصف في «دوار النابلسي»، وذلك قبل أن يزعم جيش الاحتلال أن القتل والاصابات في صفوف المدنيين في هذه المنطقة كان لـ«التزاحم والتدافع» لدى وصول شاحنات الإغاثة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن «بعض الحشود اقتربت من الجنود الإسرائيليين بطريقة شكلت خطرا على القوات التي ردت بإطلاق نار».
لكن وكالة الانباء الفلسيطينية الرسمية «وفا» قالت إن مئات القتلى والمصابين سقطوا بنيران إسرائيلية أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة المحاصر.
وقال مدير الطوارئ في مستشفى الشفاء أمجد عليوة في بيان عن سقوط «المئات بينهم نساء وأطفال جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار في اتجاه آلاف المواطنين الذين تجمعوا عند وصول شاحنات الإغاثة إلى دوار النابلسي»، وهو ما أكدته لاحقا مصادر اسرائيلية لوكالة فرانس برس.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» أشرف القدرة ان ضحايا المجزرة اكثر من 104 قتلى وما لا يقل عن 760 مصابا.
وأفادت مصادر طبية بأن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفيات: مجمع الشفاء الطبي، وكمال عدوان، والعودة، شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة نظرا لوجود عدد من الحالات الحرجة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»:«يجب أن ينتهي هذا العنف والمعاناة. أوقفوا إطلاق النار».
هذا، وقام عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية بتنفيذ أعمال إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.
وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من شمال القطاع.
لقاء الفصائل في روسيا
في الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو ان الأولوية لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الكف عن استخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
ولفت إلى ان ما تقوم به القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية لا يقل وحشية وخطورة عما يحدث في قطاع غزة. واعتبر لافروف أن «إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وحده، هو ما يكفل السلام الدائم في المنطقة».
إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير وفاة أسير داخل مستشفى إسرائيلي نتيجة «الإهمال الطبي».
وقال بيان مشترك صادر عن الهيئة والنادي أمس إن الأسير عاصف الرفاعي من مدينة رام الله في الضفة الغربية توفي في مستشفى «أساف هروفيه».
وأوضح البيان أن الرفاعي (22 عاما) المصاب بالسرطان اعتقل من منزله في سبتمبر 2022، وهو الاعتقال الرابع الذي تعرض له منذ أن كان طفلا.
وأشار إلى أن الرفاعي تعرض «لجريمة قبل اعتقاله، حيث حرم من الحصول على تصريح للعلاج في القدس ونفذت جريمة طبية بحقه بالمماطلة في نقله للمستشفى وإجراء الفحوص اللازمة له وتزويده بالعلاج».

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