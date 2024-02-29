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أستراليا تعلن كشف شبكة تجسس أجنبية

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف جهاز الاستخبارات الرئيسي في أستراليا عن شبكة تجسس أجنبية تنشط منذ أعوام في البلاد، قامت بتجنيد مسؤول سياسي سابق وأكاديميين ورجال أعمال.
وقال مايك برغيس المدير العام لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية في خطاب ألقاه أول من أمس في كانبيرا «باع هذا السياسي بلاده وحزبه وزملاءه السابقين لخدمة مصالح نظام أجنبي». ولم يكشف برغيس هوية المسؤول المنتخب ولا الدولة التي كانت الشبكة تتجسس لحسابها. لكنه أوضح أن السياسي تم تجنيده «قبل سنوات» حتى اقترح تجنيد أحد أفراد عائلة رئيس الوزراء في «دائرة الجواسيس».
وأثارت هذه المعلومات التي نادرا ما تنشر في مجال عمليات مكافحة التجسس، ردود فعل حادة ومطالبات بكشف هوية السياسي.
وقال بيتر داتون زعيم المعارضة المحافظة لإذاعة «تو جي بي» في سيدني «المشكلة هي أنه إذا لم يكشف اسمه فلن تكشف أسماء الآخرين» داعيا برغيس إلى تقديم «المزيد من المعلومات».
وقال وزير المالية السابق جو هوكي إن هذه القضية أثرت على جميع النواب.
وقال لقناة «اي بي سي» الوطنية «هذا السياسي السابق خائن»، معتبرا أنه «من غير المعقول ألا يشعر بالقلق».
وأعلن وزير الدفاع ريتشارد مارليس إنه يجهل هوية المسؤول، مضيفا أنه «قد تكون هناك أسباب كثيرة لذلك».

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