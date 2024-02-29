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مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل المعارض البارز للمجلس العسكري الحاكم في تشاد يايا ديلو دجيرو في هجوم استهدف مقر حزبه، وفق ما أكد المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث وزير الاتصالات عبدالرحمن كلام الله إن يايا ديلو توفي أمس الاول: «حيث لجأ في مقر حزبه. لم يكن يريد الاستسلام وأطلق النار على قوات حفظ النظام». وأفاد المدعي العام في وقت سابق عن قتلى بينهم يايا ديلو من دون تقديم تفاصيل عن ظروف مقتله.
واتهم يايا ديلو الذي كان زعيم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» المعارض بقيادة هجوم استهدف مكاتب جهاز الأمن الداخلي.
وجاء ذلك بعد توقيف عضو في الحزب اتهم بالتورط في «محاولة اغتيال استهدفت رئيس المحكمة العليا».
وفي تصريحات أدلى بها لفرانس برس، نفى ديلو أي علاقة له بالحادثة منددا بما وصفها بأنها «كذبة» مدفوعة سياسيا. وقال: «لم أكن موجودا».
كما أدان الاتهامات بمحاولة الهجوم على رئيس المحكمة العليا على اعتبارها «مفبركة».
الإعلان عن وفاة ديلو، سبقه نبأ مقتل السكرتير المالي للحزب خلال محاصرة قوات أمنية لمقر الحزب، والذي أعقبه توجه أنصار الحزب للهجوم على مقر المخابرات، حيث وقعت اشتباكات أخرى هناك، أصيب فيها ديلو.
وحينها، أصدرت الحكومة التشادية بيانا جاء فيه أنه تم القبض على زعيم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» وآخرين، بتهمة التحريض على مهاجمة مقر المخابرات ومحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.

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