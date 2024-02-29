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بايدن وترامب في رحلتين منفصلتين إلى الحدود مع المكسيك

2/29/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقل المرشحان الأوفر حظا للتنافس في الجولة النهائية من سباق الرئاسة الأميركية، الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب معركتهما الانتخابية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في إطار محاولتهما كسب تأييد الناخبين حول قضية الهجرة وهي واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. ومحطة الرئيس الديموقراطي بايدن هي براونزفيل في ولاية تكساس للاجتماع مع عناصر من شرطة حرس الحدود ومسؤولين محليين، وفقا للبيت الأبيض.
أما الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي ما زال يصر على تحميل منافسه مسؤولية أزمة الهجرة، فعينه على بلدة إيغل باس في تكساس، على مسافة نحو 500 كيلومتر من براونزفيل.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن بايدن أراد «إظهار أنه من المهم بالنسبة إليه الذهاب إلى هناك ليعرف من عناصر شرطة الحدود مباشرة ماذا يحدث على الأرض».
وفي رد على سؤال بشأن زيارته للحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قال جو بايدن إنه لم يكن يعلم أن «صديقه العزيز سيذهب إلى هناك» أيضا، في إشارة ساخرة إلى ترامب.
لكن معسكر ترامب يتهم الرئيس بأنه يقلده.
وقالت كارولاين ليفيت وهي ناطقة باسم فريق حملة المرشح الجمهوري إن أعضاء فريق الرئيس الديموقراطي «يرسلونه الآن إلى هناك في اليوم نفسه» لزيارة ترامب «ليس لأنهم يريدون فعلا حل المشكلة، بل لأنهم يدركون أن بايدن يخسر بشكل ملحوظ».
وأضافت «يعلم الأميركيون أن بايدن وحده المسؤول عن أسوأ أزمة هجرة في التاريخ وأزمة الجرائم المرتبطة بالمهاجرين».
من جهته، يؤكد البيت الأبيض أن الحزب الجمهوري يتعمد تخريب أي محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية وأن ترامب لا يرغب في منح انتصار سياسي لجو بايدن في عام الانتخابات.
فالرئيس اليميني السابق الذي بنى شعبيته خلال حملته الانتخابية الأولى من خلال وعوده ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، استخدم نفوذه للضغط على النواب الجمهوريين في الكونغرس لمنع تبني نص بشأن الهجرة.
في غضون ذلك، أفاد تقرير طبي بأن الرئيس الأميركي «مؤهل للقيام بمهام الرئاسة» ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته، وذلك بعد إجراء الرئيس البالغ 81 عاما فحصه الطبي السنوي أمس الأول.
وجاءت نتائج الفحص السنوي الذي أجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسن وكثير النسيان.
وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في ملخص عن تقريره ان الرئيس يظل «مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح» وتنفيذ «جميع مسؤولياته بالكامل بدون أي استثناءات أو تسهيلات».
أضاف «لم يحدد الفحص الطبي لهذا العام أي مخاوف جديدة».
من جهة أخرى، توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق مبدأي على تمديد الميزانية الفيدرالية بضعة أيام تجنبا لخطر توقف عدد من الخدمات العامة الذي كان سيطبق اعتبارا من اليوم الجمعة.
ومن شأن اتفاق قادة الجمهوريين والديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ أن يؤجل بدء «الإغلاق» الحكومي، ما يتيح بعض الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفدرالية.
وقالوا في بيان «نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا».
وأضافوا أن اتفاق أمس الأول يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.
وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.
نتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين لتمديد الميزانية الفيدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.

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