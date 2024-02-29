اليوسف والفضالة لمعالجة شاملة لقضية ((المقيمين بصورة غير قانونية))

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية. جاء ذلك في بيانلـ «كونا» صادر عن الجهاز عقب اجتماع عقده الشيخ فهد اليوسف مع الفضالة في قصر نايف. وذكر البيان أن الفضالة قدم خلال الاجتماع عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية. من جهة ثانية، وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بتنظيم عملية دخول المراجعين إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بحيث لا يدخل إلا لمن لديه معاملة لإنجازها. وشدد الشيخ فهد اليوسف خلال جولة تفقدية في الإدارة على ضرورة السرعة في إنجاز معاملات المراجعين بعد استيفاء المستندات المطلوبة والمعلومات اللازمة، حيث استمع إلى إيجاز بخصوص مراحل إصدار وثائق السفر للمواطنين. وشاهد اليوسف عرضا مرئيا عن إنجازات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في 2024 والخطط الحالية والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

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