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ملتقى ثقافي لفريق ((إحنا قدها)) التطوعي في كلية الآداب

2/29/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام فريق «احنا قدها» التطوعي والداعم لذوي الهمم ملتقى ثقافيا في كلية الآداب بعنوان «احنا قدها»، وكان من تقديم رئيسة الفريق عايشة الجحيل.
بداية، أكدت عريفة الملتقى عايشة الجحيل الأجر العظيم الذي ينتظر ذوي الهمم إزاء صبرهم على الابتلاء، وإصرارهم على تحويل المحنة إلى منحة، وكسر حاجز الخوف والخجل، وإبراز ثقتهم بأنفسهم أمام الجماهير.
وتحدثت عن انتصارها على مرض السرطان، مستعرضة جوانب خفية عن الجمهور في رحلتها المليئة بالتحديات، وكيف تغلبت عليها بالعزيمة والإصرار وحب الحياة.
كما قدمت للجمهور نموذجا من ذوات الهمم، وهي الطالبة بدرية الحيدر التي تحدثت بكل طلاقة عن محورين رئيسين: الأول، حبها للغة العربية من الطفولة حتى باتت اليوم طالبة في جامعة الكويت وفي كلية الآداب وفي قسم اللغة العربية تحديدا، متمنية بأن تواصل تعلم اللغة العربية حتى تصبح معلمة في السلك التربوي، أما المحور الثاني، فكان عن هوايتها المفضلة، وهي السباحة، مبينة بأن الإعاقة لم تمنعها يوما عن ممارسة السباحة، بل حولت إعاقتها إلى انطلاقة نحو ممارسة السباحة بشغف عبر الإصرار والعزيمة والمحاولة وتسخير جميع الوسائل المتاحة لها، كوسائد الهواء التي توضع على الكتف، آملة بالمشاركة في مسابقة للسباحة، حيث نالت المركز الثاني في أول مشاركة لها.
وتحدث بطل آخر من ذوي الهمم، وهو عبدالرحمن العازمي، عن تجربته وعزيمته وإصراره على كسر حاجز الخوف والخجل.
ثم تحدث فالح المياح، وهو رئيس لفريق «انضموا للتحدي».
وفي نهاية الملتقى، كرمت عايشة الجحيل القائم بأعمال عميد كلية الآداب تقديرا لرعايته للملتقى، ثم العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.عبدالله الجسمي، ود.أحمد الفرج، وجميع المشاركين في هذا الملتقى من ذوي الهمم.

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