Friday, 01 March 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز فريق كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بمسابقة معهد المحللين الماليين المعتمدين لتحدي البحوث (CFA)

2/29/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز فريق كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت للمرة الرابعة على التوالي بمسابقة معهد المحللين الماليين المعتمدين لتحدي البحوث CFA Research Challenge وتنافس فريق جامعة الكويت في هذا العام على الجائزة مع مجموعة من الفرق من الجامعات الخاصة في الكويت، لتكون جامعة الكويت الأكثر فوزا بالمسابقة بلا منافس، وقد ضم فريق جامعة الكويت الفائز بالمسابقة كلا من: حسن علي، وفهد الثاقب، وفرح فريج، وأبرار خداخواست، وذلك بإشراف مرشد من الجامعة د.سليمان البدر الأستاذ المساعد في قسم التمويل، وجنيد انساري مدير قسم الإستراتيجية والبحوث في KAMCO Invest.
وقد عملت الفرق المشاركة على إعداد تقرير من خلال تحليل بنك وربة بهدف إيجاد القيمة العادلة لأسهمها، مما زاد من صعوبة مهمة الفريق، حيث إن بنك وربة أحدث بنك في الكويت وتاريخه في مجال التمويل محدود مقارنة بباقي البنوك في الكويت، ما جعل الطلبة أمام تحد كبير لتحليل بياناته، لكنهم تفوقوا على أنفسهم، وقاموا بتسليم التقرير في البداية، وتم تقديم عرض التحليل من قبل فريق من طلبة كلية العلوم الإدارية للجنة المحكمين، وتلا العرض مناقشة الطلبة عن تقريرهم من قبل المحكمين.
في هذا الصدد، أشار د.سليمان البدر إلى أن هذه المسابقة تتيح الفرصة للطلبة المتميزين لتطبيق مهاراتهم وحصيلتهم العلمية، فضلا عن الاحتكاك بذوي الخبرة المهنية من القطاع الخاص، كما أثبتت علو مستواهم وكفاءتهم من خلال التزام الطلبة في إعداد تقريرهم بالمعايير العالمية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل والتي تنمي مهاراتهم وتصقلها، مبديا سعادته بهذا الإنجاز المشرف للطلبة، واستكمالهم مسيرة نجاحات كلية العلوم الإدارية، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في تمثيل جامعة الكويت عالميا وفي حياتهم العملية مستقبلا.
هذا، وقد أشادت إدارة كلية العلوم الإدارية، ورئيس وأعضاء قسم التمويل والمنشآت المالية بأعضاء الفريق الفائز وأدائهم العالي، مثنين على جهودهم طوال الأشهر الماضية التي تكللت بهذا الفوز الذي هو مدعاة للسعادة والاعتزاز والفخر، متطلعين إلى أن يكون هذا الإنجاز حافزا لهم لمواصلة تألقهم في حياتهم العلمية والعملية.

MENAFN29022024000130011022ID1107918740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث