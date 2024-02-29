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الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية افتتح سوق الأسر المنتجة

2/29/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
افتتح الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي سوق الأسر المنتجة في معرض «ذا غيت مول» بمشاركة اكثر من 125 أسرة كويتية ويستمر على مدار 4 ايام.
وقال العجمي ان وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماما كبيرا بدعم الأسر الكويتية المنتجة ولاسيما الأسر من متلقي المساعدات الاجتماعية ومساندتهم وتقديم كل الدعم لهم.
وأضاف العجمي ان الايام المقبلة سيتم التركيز بشكل اكبر نحو التوسع في دعم الاسر المنتجة وخلق الاجواء المناسبة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهم نحو تنويع مصادر الدخل لمواجهة تكاليف واعباء الحياة المعيشية.
على صعيد آخر، نظمت إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون زيارة ترفيهية لنزلائها إلى مشروع «المكشات 2» بمناسبة الأعياد الوطنية لادخال البهجة والسرور عليهم ومشاركتهم المناسبات الوطنية العظيمة.
وتقدم مدير إدارة المسنين بالإنابة جاسم الدالوي بالشكر لوزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود ولوكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري على الدعوة نزلاء إدارة المسنين لزيارة «مكشات 2» وحسن الاستقبال من المسؤولين والمنظمين وتوفير جميع اوجه الرعاية لخدمة المسنين وتقديم جولة ترفيهية متميزة في المشروع.

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