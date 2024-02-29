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مدير عام ((المركز العلمي)) يؤكد أهمية البرنامج التطوعي في تطوير الشباب وتعزيز دورهم بالمجتمع

2/29/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد المدير العام للمركز العلمي م.مساعد الياسين أهمية البرنامج التطوعي في دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مبادرات تخدم المجتمع وتعزز من قدراتهم، مشددا على أهمية العمل التطوعي في تطوير قدراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل. وأوضح الياسين، في بيان صحافي بمناسبة حفل تكريم المشاركين في برنامج العمل التطوعي لعام 2023، أن المركز يفتخر بتقديم برامج تطوعية تهدف إلى تنمية الشباب الكويتي، لافتا إلى أهمية العمل التطوعي في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للكويت.
وبين أن البرنامج يشجع على الإبداع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة مما يساهم في إعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل.
من جانبه، قال نائب المدير العام للدعم المؤسسي بالمركز ناصر الهلالي وفق البيان إن البرنامج التطوعي يجسد التزام المركز العلمي بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تعزز من مهارات الشباب الكويتي وتشجعهم على الإسهام الفعال في مجتمعهم.
وأكد الهلالي أهمية الشراكة مع مدرسة «دسمان ثنائية اللغة» والهيئة العامة للقوى العاملة في تحقيق هذه الأهداف بشكل خاص منوها بدور المدرسة في دمج طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
وشدد على الالتزام بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي مبينا أن هذه الجهود تعكس الرؤية المشتركة لبناء مجتمع متكامل يقدر العطاء والمشاركة من جميع أفراده.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المركز محمد السنعوسي نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه منذ انطلاقه أثبت البرنامج التطوعي فعاليته كأداة لإشراك الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا مساهما في تحفيزهم على الابتكار والمشاركة المجتمعية وصقل مواهبهم للحياة المهنية.
وشهد الحفل تكريم المتطوعين المتميزين من مدرسة دسمان والهيئة العامة للقوى العاملة ومتطوعي المركز العلمي -أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- تقديرا لجهودهم وإسهامهم الفعال.

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