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وزير الشؤون بحث مع سفيرتي بريطانيا وأستراليا التعاون المشترك

2/29/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، حيث جرى بحث العديد من المواضيع أهمها قانون حماية الطفل والمرأة في الكويت ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعليم الاطفال ذوي الإعاقة بالاضافة إلى أهم المساعدات التي تقدمها الكويت، وتم التأكيد على حرص المملكة المتحدة على مشاركة التجارب الخاصة بالمرأة والطفل بين البلدين، وقد أكد الوزير أهمية الاستفادة من تجارب البلدين في مختلف المجالات.
كما استقبل الوزير الشيخ فراس السعود السفيرة ميليسيا كيلي سفير استراليا لدى الكويت.
وأشادت السفيرة بعمق العلاقات بين البلدين وتطرقت للعديد من المواضيع المهمة، ووجهت الدعوة للوزير لزيارة أستراليا لاكتشاف العديد من التجارب الأسترالية في المجال الاجتماعي.
بدوره، اشاد الوزير بالتجربة الاسترالية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج التأمين الوطني لذوي الإعاقة.

MENAFN29022024000130011022ID1107918736

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