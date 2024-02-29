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توثيق التراث الرمضاني في ((مجلة الكويت)) بعددها الجديد

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر العدد الجديد من «مجلة الكويت» عن وزارة الإعلام، وكعادتها تسعى المجلة إلى أن تضع بين أيدي قرائها نخبة مما جادت به قرائح كتابها ومحرريها.
ويتزامن هذا العدد مع حلول شهر رمضان المبارك، وتضمن العدد توثيقا للتراث الرمضاني الكويت، باستعراض بعض الأعمال التشكيلية الكويتية التي ارتبطت بشهر الصوم، كما استعرضت المجلة الخريطة الرمضانية للدراما المحلية وتنوع النصوص والقضايا المطروحة.
وقدم العدد دراسة حول متلازمة داون باستعراض أسبابه وأعراضه ودور دولة الكويت في تدريب وتعليم هذه الفئة، حيث يواكب هذا الشهر اليوم العالمي للمتلازمة، وبمناسبة اليوم العالمي للمياه تناول العدد موضوع بعنوان «الماء في ثقافة الكويت وتاريخها» مركزا على الجذور التاريخية العميقة للكويت بالمياه.
واستعرض جانبا من حياة صاحب أشهر مدرسة أهلية في الكويت وهو «ملا مرشد»، وكذلك مسيرة الكاتب الرائد عبدالعزيز السريع وبصماته وإسهاماته في المشهد الأدبي والفني والمسرحي، إلى جانب مقال حول أهمية الشراكة في تطوير المنظومة التعليمية وعزم وزارة التربية لمواصلة تحقيق أهدافها للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الكويت وضمان جودة التعليم، وأيضا مجموعة أخرى من الموضوعات والمقالات الأدبية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلة الكويت تصدرها وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، عبر توجيهات داعمة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر المحيسن ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي وجهود أسرة التحرير ورئيسها خالد الحذيان.

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