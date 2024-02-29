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الكويت تشارك في الاجتماع العربي التحضيري لتسريع تحقيق المساواة عبر المنصة الرقمية

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
شاركت الكويت ممثلة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة د.مريم العازمي بالإنابة عن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز ساري، في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والذي تمحور حول «تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة» عبر المنصة الرقمية.
وتتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين من العرب لوضع وحماية وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها القيادي في الأسرة والمجتمع ودعم مشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار بجميع المجالات.
وترأس الاجتماع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
شارك فيه عدد من القياديين في وزارة الشؤون إضافة إلى مسؤولات الآليات الوطنية للمرأة في الدول العربية التي تسهم في دعم المرأة العربية وتمثيلها في المحافل الدولية.

MENAFN29022024000130011022ID1107918734

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