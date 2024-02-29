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((صباح الأحمد للموهبة)) يوقّع اتفاقية مع ((المجموعة المشتركة)) لدعم المبادرات الابتكارية والتعليمية

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «المجموعة المشتركة» بهدف دعم المبادرات الابتكارية والتعليمية.
وقال «المركز»، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتركز على مجموعة من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تقديم الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات المحلية.
ونقل البيان عن مدير عام المركز ندا الديحاني ان هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار وفتح أبواب جديدة للتعاون المستقبلي بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتحفيز المهارات الرقمية لدى الشباب اضافة إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المجتمع الكويتي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعمل على استثمار الطاقات والمواهب الشبابية وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خصوصا في المجالات التكنولوجية والرقمية والهندسية التي أصبحت من أهم متطلبات سوق العمل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «المجموعة المشتركة» رعد العبدالله إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الشركة بدعم التعليم وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار العبدالله إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تستهدف فئة الشباب وترتكز على عدة مجالات رئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار وتسريع الشركات الناشئة ودعم المخترعين وتعزيز الابتكار وغيرها.

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