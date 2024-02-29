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((الأنباء)) تستعرض متحف السادات في مكتبة الإسكندرية

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
قامت «الأنباء» بجولة داخل المتحف الذي يعد الأول من نوعه ويضم بعض مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية ويأتي في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية ويقع على مساحة 260 مترا.
وقبل دخول المتحف يوجد عرض «بانوراما التراث» (Culturama) عن الرئيس الراحل السادات. وقد تمت الاستعانة بلقطات فيديو أهداها للمكتبة التليفزيون المصري مجموعها 12 ساعة تضم عددا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات «أكشن بيوغرافي»، مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية ـ الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تذع من قبل، سواء في مصر أو الدول الأجنبية.
ويضم المتحف عددا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.
كما يضم المتحف عددا من الميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981 مغطاة بدمائه.
كذلك جهاز الراديو الخاص بالسادات، ومكتبه ومكتبته الشخصية، وعددا من أندر الكتب التي أهديت إليه، وعددا من «بورتريهاته»، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و«البايب» الخاص به، والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم في شمال مصر.
كما أهدت السيدة جيهان السادات إلى المتحف صندوقا يضم ثلاث مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية كانت أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس، وتضم المقتنيات المهداة أيضا تسجيل القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وأوراقا شخصية تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده وأملى جزءا منها على زوجته، إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية.

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