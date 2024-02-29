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((التجارة)) تخالف عدة بسطات في سوق الخضار

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محاضر ضبط لـ 12 بسطة في سوق الخضار بمنطقة الأندلس لقيام أصحابها بمخالفة القرار الوزاري بحظر تجزئة الخضار والفواكه، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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