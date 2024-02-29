((التجارة)) تخالف عدة بسطات في سوق الخضار
التاريخ
2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محاضر ضبط لـ 12 بسطة في سوق الخضار بمنطقة الأندلس لقيام أصحابها بمخالفة القرار الوزاري بحظر تجزئة الخضار والفواكه، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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