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مباحثات خليجية - كويتية حول مستجدات مشروع السكة الحديد

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن مدير عام الهيئة الخليجية لسكك الحديد م.محمد الشبرمي قام بزيارة للهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت وبحث مع مدير عام الهيئة بالتكليف م.خالد العصيمي آخر مستجدات مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون والموقف التنفيذي للجزء الخاص بدولة الكويت.
وأضافت المصادر أن زيارة الشبرمي تعتبر الأولى له بعد تعيينه مديرا عاما للهيئة الخليجية لسكك الحديد، وذلك بحضور ممثلين من الهيئة الخليجية لسكك الحديد وهيئة الطرق بالكويت.
ولفتت إلى انه خلال الزيارة تم الاطلاع على آخر مستجدات مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون والموقف التنفيذي للجزء الخاص بدولة الكويت الذي تم طرح مناقصته للدراسة والاستشارة والتصميم الخاصة به بطول 111 كم، حيث يمتد من مركز النويصيب إلى محطة الركاب الرئيسية خلف مطار الكويت الجديد في منطقة الشدادية، والذي يمثل جزءا من مشروع سكة الحديد الخليجي البالغ طوله 2117 كم يمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان مرورا بجميع دول المجلس ويخدم نقل الركاب والبضائع بين دول مجلس.
كما تم تبادل البيانات الخاصة بالمشروع الخليجي لتمكين الهيئة الخليجية من تسهيل سبل التعاون بين الأعضاء وتفعيل دورها في وضع خطط التكامل وتوحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء وتقديم التسهيلات والدعم اللازم بهدف الوصول إلى منظومة موحدة ومتجانسة لتشغيل وصيانة وإدارة المشروع.

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