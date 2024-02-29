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((لولو هايبر)) تطلق ((سوق رمضان التقليدي))

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة لولو هايبر ماركت الحملة الترويجية الخاصة بشهر رمضان يوم 28 فبراير، حيث تم افتتاح السوق التقليدي «سوق رمضان» بمنفذها في القرين.
وشهدت الاحتفالية حضور مسؤولين من خمس جمعيات خيرية في الكويت، وهي جمعية جمعية نماء الخيرية والقوافل الخيرية والرعاية الإسلامية واهل الخير والنجاة، وهذا يشير إلى بدء رحلة تستمر شهرا تتميز بالكرم والوحدة.
وخلال الفعالية، كشف سوق لولو هايبرماركت عن بطاقات هدايا خيرية حصرية بالتعاون مع هذه المنظمات الإنسانية، مما يمكن الزبائن من المساهمة بكل سهولة في هذه الأعمال النبيلة، حيث تتوافر بطاقات هدايا الاحتفالية بفئات قيمة 10 و25 و50 دينارا كويتيا في جميع المنافذ، مما يوفر للمتسوقين فرصة مثالية لنشر الفرح والدعم خلال شهر رمضان.
علاوة على ذلك، تلتزم الهايبرماركت بتوزيع أكثر من 400 حقيبة طعام إفطار مجانية يوميا طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى التركيز الخاص على دعم الأفراد المحتاجين في جميع أنحاء الكويت من خلال شراكة مع جمعية النماء الخيرية.
وتعزز أجواء «سوق رمضان» مجموعة متنوعة من الترويجات والتخفيضات على السلع الرمضانية الأساسية، بدءا من الأطعمة اللذيذة حتى الاحتياجات المنزلية والهدايا.
ويمكن للمتسوقين استكشاف أطقم رمضان المخصصة، التي تقدم في خيارين: طقم قياسي بسعر 10 دنانير كويتية وطقم ممتاز بسعر 15 دنانير كويتية. يمكنهم أيضا الاستمتاع بكاونترات وجبات الإفطار المريحة والانغماس في الروح الاحتفالية التي تتسامى بها الزخارف التقليدية والعروض المبهرة.
يتجاوز الترويج الخاص بـ «رمضان» التسوق العادي، حيث يوفر تجارب ساحبة مثيرة مثل «مهرجان التمور» و«مجلس التلفزيون الكبير» و«مهرجان منزل رمضان».

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