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((التجاري)) استقبل زائري الكويت بالهدايا في الأعياد

2/29/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي زيارة لمطار الكويت الدولي، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال الأعياد الوطنية والاحتفاء بهم بتوزيع الهدايا عليهم بهدف مشاركة الكويت ومواطنيها وزائريها فرحة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وفي تعقيبها على هذه المبادرة، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: تتنوع مظاهر وأنماط الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير وتكتسي الكويت ومبانيها بالأعلام احتفالا بهاتين المناسبتين ويتوافد على الكويت عدد كبير من الضيوف لمشاركتنا فرحة الاحتفالات بأعيادنا الوطنية، وتعبيرا عن الحفاوة بضيوف الكويت في هذه الأيام قمنا بترتيب زيارة لمطار الكويت الدولي «صالة القادمين» لاستقبال ضيوف الكويت في تظاهرة حب ووفاء للكويت.
وبينت الورع أن فريق قطاع التواصل المؤسسي لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع هذه الهدايا الرمزية عليهم احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت، حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري الكويتي.
.. والبنك يرعى سباق جامعة الكويت للجري
أعلن البنك التجاري عن رعايته لسباق جامعة الكويت للجري الأول بعنوان «تحدي مدينة صباح السالم الجامعية»، والمقرر انطلاقه يوم السبت 2 مارس ويقام في الحرم الجامعي ويعد تجربة مثيرة يستمتع فيها المشاركون بجمال مدينة صباح السالم الجامعية، حيث يبدأ السباق للعوائل الساعة 8:30 صباحا وللرجال 9:30 صباحا وعلى جميع المشاركين تسلم رقم المشاركة من مبنى الزوار للجامعة قبل بدء الماراثون.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة إدارة التسوق في البنك بدور بوخمسين: يسعدنا رعاية سباق ماراثون جامعة الكويت الأول وذلك في إطار حرص واهتمام البنك بالفعاليات والمبادرات الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الصحة البدنية والأنشطة الشبابية، حيث يتواجد فريق البنك من خلال جناح له في جامعة الكويت للرد على أي استفسارات في هذه الفعالية المميزة.

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