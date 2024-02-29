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((زكاة العثمان)): توزيع 40 ألف وجبة إفطار صائم بالكويت

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: جريا على عادتنا السنوية في شهر رمضان المبارك نحرص على إقامة وتنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم والتي تتزين بها كل مناطق الكويت، ونهدف من خلال المشروع لتقديم الوجبات الغذائية المميزة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة والتي تيسر لهم صيام الشهر الفضيل. وأضاف الكندري: نحرص على تنفيذ المشروع في المساجد الكبرى وبالمناطق التي تشهد تجمعات كبيرة لضيوف الكويت من شتى الجنسيات والجاليات، ونراعي بشدة أن تكون هذه الوجبات مشبعة وجيدة، وبدورنا نشكل فريق عمل يشرف بشكل يومي لضمان جودة وسلامة الوجبات.

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