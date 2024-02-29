((نماء الخيرية)) تطلق حملتها الرمضانية ((لا يطوفك الخير))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن إطلاق حملتها الرمضانية للعام الحالي تحت شعار «لا يطوفك الخير» التي ستنفذها في 25 دولة بالكويت، و24 دولة حول العالم.
وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز الكندري رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات: إن «نماء» ستواصل مسيرتها بإطلاق حملة رمضان السنوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا إستراتيجية نماء الخيرية في إطلاق حملاتها بنسبة 70% داخل الكويت، و30% خارج الكويت، معتبرا أنها فرصة ثمينة للعطاء ومساعدة المحتاجين.
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