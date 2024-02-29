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((نماء الخيرية)) تطلق حملتها الرمضانية ((لا يطوفك الخير))

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن إطلاق حملتها الرمضانية للعام الحالي تحت شعار «لا يطوفك الخير» التي ستنفذها في 25 دولة بالكويت، و24 دولة حول العالم.
وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز الكندري رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات: إن «نماء» ستواصل مسيرتها بإطلاق حملة رمضان السنوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا إستراتيجية نماء الخيرية في إطلاق حملاتها بنسبة 70% داخل الكويت، و30% خارج الكويت، معتبرا أنها فرصة ثمينة للعطاء ومساعدة المحتاجين.

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