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افتتاح توسعة طريق خدمي موازٍ لـ ((الخامس)) اليوم

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم صباح اليوم الجمعة بافتتاح التوسعة بالطريق الخدمي الموازي للطريق الدائري الخامس في اتجاه السالمية المؤدي إلى منطقة الرابية مع استحداث مخرج جديد من الرابية إلى الدائري الخامس باتجاه السالمية.

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