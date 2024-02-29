افتتاح توسعة طريق خدمي موازٍ لـ ((الخامس)) اليوم
التاريخ
2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم صباح اليوم الجمعة بافتتاح التوسعة بالطريق الخدمي الموازي للطريق الدائري الخامس في اتجاه السالمية المؤدي إلى منطقة الرابية مع استحداث مخرج جديد من الرابية إلى الدائري الخامس باتجاه السالمية.
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