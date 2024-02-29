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سفاراتنا حول العالم تواصل الاحتفال بالأعياد: علاقات مميزة تربط الكويت بمختلف الدول

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت سفاراتنا لدى الصين وفيتنام والغابون وقنصلية الكويت في مدينة كوانزو بالصين والمندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
ففي بكين، أقام سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم حفل استقبال حضره عدد من المسؤولين على رأسهم سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشين.
كما احتفل في هذه المناسبة بالذكرى الـ 53 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والصين، فيما استضاف مئات الضيوف وممثلي الدوائر السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها في العلاقات مع البلدين والمجتمع الدولي.
وفي هانوي، أقام سفيرنا لدى فيتنام يوسف الصباغ حفل استقبال حضره عدد كبير من المسؤولين، من بينهم نائب وزير الخارجية الفيتنامي نغيون مينه هانغ، وعميد السلك الديبلوماسي سفير فلسطين سعدي سلامة وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى فيتنام.
وبهذه المناسبة، رفع السفير الصباغ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، متمنيا دوام نعمة الأمن والأمان للكويت.
وأكد حرص الكويت على تدعيم وتوطيد العلاقات الكويتية الفيتنامية الممتدة لـ 48 عاما، معربا عن ارتياحه لمختلف الإنجازات التي تشهدها تلك العلاقات على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
من جهتها، أشادت نائب وزير الخارجية الفيتنامي بالعلاقات الثنائية الكويتية - الفيتنامية وما يجمع الشعبين من روابط أخوة صادقة ومصالح مشتركة، متمنية للكويت حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار على جميع الأصعدة.
وفي العاصمة الغابونية ليبرفيل، أقامت سفارتنا حفل استقبال حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية.
وذكرت سفارتنا لدى الغابون، في بيان لـ «كونا» أن القائم بالأعمال بالسفارة المستشار عبدالرحمن الديحاني ألقى كلمة خلال الاحتفال رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.
ولفت المستشار الديحاني إلى أن هذه المناسبة تتزامن هذا العام مع مرور الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وجمهورية الغابون، مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات من خلال الجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذلها الحكومتان لتوطيد العلاقات بينهما.
وقدم وزراء بالحكومة الغابونية التهاني إلى الكويت ومن بينهم وزيرة الإصلاح المؤسساتي للمرحلة الانتقالية مورييل مينكويه، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية الغابون.
وفي مدينة كوانزو بالصين، أقام قنصلنا العام في كوانزو عبدالله التركي حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 للتحرير.
وذكرت قنصليتنا في كوانزو، في بيان لـ «كونا»، أن الحفل حضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في مقاطعة كوانغ دونغ ومدنها وفي مقدمتهم نائبة رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي في مقاطعة كوانغ دونغ لي شين ونائب العمدة التنفيذي بمدينة كوانزو لي شين وممثلون عن البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية في مدينة كوانزو وكبار المسؤولين في المركز الصيني للتجارة الخارجية وإدارة التجارة في مقاطعة كوانغ دونغ ومجموعة من المواطنين المقيمين في مدينة كوانزو وأعضاء القنصلية العامة وأسرهم. وفي جنيف، تقدم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللقيادة السياسية وللأخوات والإخوة من أبناء الشعب الكويتي الكريم، داعيا المولى ان يرزقهم الأمن والأمان والطمأنينة والازدهار.

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