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بالفيديو.. مخيم ((الدفاع)) الربيعي جمع منتسبي الوزارة

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمير زكي
في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف لتعزيز أواصر التواصل بين منتسبي الوزارة، وبحضور وكيلة وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د.شمايل أحمد الخالد وعدد من القيادات العسكرية، تم افتتاح مخيم «الدفاع» للموسم الربيعي في منطقة صبحان.
وقامت الشيخة د.شمايل أحمد الخالد بجولة تفقدية داخل المخيم للوقوف على مستوى التجهيز والخدمات المقدمة، كما تفقدت المعرض الخاص بالسيارات الكلاسيكية ووكالات السيارات التي قامت بعرض أحدث الأنواع إلى جانب عروض مجزية وخصومات لزوار المخيم أو يرغبون في شراء المركبات، حيث قام عدد كبير من مرتادي المخيم بجولة على المركبات، وتبارت الشركات والوكالات في تقديم العروض والخدمات المختلفة.
كما حرصت وزارة الدفاع على توفير أماكن الترفيه وألعاب الأطفال والخيام وعرض وبيع منتجات غذائية كالخضراوات والفواكه والعسل وغيرها.
وأكد عدد من الحضور الذين التقتهم «الأنباء»، أن المخيم يبرز اهتمام وزارة الدفاع بالرعاية الاجتماعية لمنتسبيها وتعزير التفاعل بين العاملين بالوزارة، كما يسهم في ترسيخ العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الضباط وللتخفيف من أعباء العمل ونشر حالة من البهجة والفرحة للحضور من العسكريين وأسرهم، وتوجهوا بالشكر للقائمين على المخيم والجهات المساندة، متمنين للجميع قضاء أوقات ممتعة.
وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرضة لفرقة الجيش الكويتي للفنون الشعبية، بعدها قام كبار الحضور بجولة على المخيم الربيعي الذي يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية. يذكر أن المخيم يستضيف منتسبي الوزارة من الهيئتين العسكرية والمدنية، والذين بإمكانهم الحجز إما عن طريق موقع «الدفاع» أو الحضور شخصيا لموقع المخيم في صبحان.

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