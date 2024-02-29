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بالفيديو.. انطلاق مهرجان المنتجات الفلسطينية الرابع

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
تحت رعاية السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب انطلق أمس في جمعية الخريجين الكويتية مهرجان المنتجات الفلسطينية الرابع بحضور عدد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت ورجال دين ورجال اعمال كويتيين وعرب اضافة إلى عدد من ابناء الجاليات العربية ومن ابناء الجالية الفلسطينية. وفي البداية، شكر السفير طهبوب الحضور على مشاركتهم افتتاح المهرجان، مثمنا دعمهم للمنتجات الفلسطينية التي تتمتع بجودة عالية، كما شكر دولة الكويت على فتح اسواقها للمنتجات الفلسطينية. وقال ان المهرجان يعتبر نوعا من الدعم الاقتصادي لفلسطين في ظل الظروف التي تمر بها وحصار قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأعرب عن فخره بالمنتجات الفلسطينية وبجودتها العالية، وشكر الكويت على كل ما تقدمه من تسهيلات لما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وخاصة ما يتعلق بالشأن التجاري. كما أعرب عن سعادته بالإقبال على المعارض الفلسطينية التي تقام داخل الكويت وخصوصا المعارض التي تحوي منتجات غذائية وحرفية، حيث يكون هناك إقبال كويتي كبير، وهذا دليل على ثقة الشعب الكويتي الكبيرة بالمنتج الفلسطيني، وشكر جمعية الخريجين الكويتية على استضافة معرض المنتجات الفلسطينية الرابع ودعمها. بدوره، قال المدير العام لشركة palcircless ابراهيم نجار «إن ما يميز المعرض التنوع بين الشركات، بمشاركة شركات مختلفة من قطاع غزة وصلت إلى 11 شركة رغم عراقيل الاحتلال».
وقال: ركزنا على المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والفلسطينية مئة بالمئة. وأضاف أن مشاركة وحضور عدد كبير من السفراء والمواطنين في المعرض تؤكد على قناعتهم بأهمية دعم القضية الفلسطينية والمنتج الفلسطيني، وثقتهم العالية فيه، ومساعدة في ضرورة أهمية وضرورة متابعة الشركات عملها من أجل المحافظة على مستوى عال من الجودة والتطوير خصوصا في مثل هذه الأوقات العصيبة.

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