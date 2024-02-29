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((الديوان)) يعلن عن تسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل ولشغل وظائف شاغرة

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان عن بدء الفترة الـ 86 لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل ولشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لما يلي:
أولا: نظام التسجيل
يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية gov/ وذلك باتباع الخطوات التالية:
1 - اختيار التوظيف في الجهات الحكومية.
2 - اختيار تسجيل الباحثين عن عمل.
3 - اتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل.
ثانيا: مدة التسجيل
يبدأ عمل النظام الآلي لهذا التسجيل من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.
ثالثا: شروط التسجيل
(أ) الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
2- ألا تقل السن عن 18 سنة ميلادية.
3- ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعد).
4- ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.
5- بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، يشترط أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل أي في 15/3/2024 سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي (الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، والقطاع العسكري (الداخلية والدفاع والحرس الوطني). وسيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وماعدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية، وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.
6- يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة إدارة ديوان الخدمة المدنية - إدارة تسجيل القوى العاملة.
(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق، إن كانوا حديثي التخرج، وإذا لم يكن من حديثي التخرج فسيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة لمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.
(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب:
1- من يتجاوز عمره 25 عاما عند نهاية مدة التسجيل في 15 مارس
2- أو المتزوج أو المطلق أو الأرمل
أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.
رابعا: المستندات المطلوبة للتسجيل
1- التسجيل بدون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
2- شهادة المؤهل مصدقة.
3- شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.
4- صورة من البطاقة المدنية.
خامسا: إجراءات وشروط اعتماد
المؤهلات من خارج البلاد
1- المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل من وزارة التعليم العالي.
2- مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة تعادل من وزارة التربية.
سادسا: معايير الترشيح للجهات الحكومية:
يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكور وإناث وبوجب المعايير الآتية:
(أ) - تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين (الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقا للمعايير التالية للذكور والإناث:
- يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل - فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل - فإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا - فإن تساوى اثنان يقدم المتزوج قبل الأعزب.
(ب) - تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل بدون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقا للمعايير التالية:
1- بالنسبة للذكور يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب.
2- ومن الإناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء - فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.

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