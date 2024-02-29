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وزير الشباب: جائزة الكويت للتميز والإبداع تشجع الشباب على الابتكار

2/29/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع في أوساط الشباب وتشجعهم على الابتكار وتعمل على استثمار طاقاتهم لتنمية المجتمع في أهم المجالات الشبابية.
وقال الوزير معرفي، في تصريح صحافي بمناسبة تدشين الهيئة العامة للشباب باب التسجيل للنسخة السادسة من الجائزة، إن إقامة هذه المسابقة الكبيرة بجوائزها المالية الكبيرة وتأثيرها المعنوي المميز للشباب المشارك فيها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بضرورة رعاية الشباب الموهوب وفتح الآفاق أمامهم لمزيد من التميز والإبداع.
وثمن الرعاية الكريمة التي حظيت بها الجائزة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ما يجسد دعم سموه المستمر للشباب المبدع بمختلف المجالات.
وأوضح أن هذا الدعم غير مستغرب من القيادة السياسية للشباب المبدع إذ يعزز الثقة في الأجيال الشابة ويوجههم نحو الابتكار والريادة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تنمية الشباب عبر برامج وأنشطة مدروسة تقام بالمراكز الشبابية التابعة لها طوال العام.
ولفت إلى أن الجائزة التي تركز على استثمار تفوق الشباب وإبراز إبداعاتهم باعتبارهم مستقبل التنمية بالبلاد نجحت عبر دوراتها الخمس الماضية باستقطاب أكثر من 1000 شاب وشابة وتوجت 49 مبدعا ومتميزا في مجالات متعددة، داعيا الشباب المبدع الى التقديم على الجائزة في نسختها هذا العام.
من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح مماثــــل أن الجائــــزة تتضمن ثمانية مجالات مختلفة مهمة للتنمية المجتمعية واستدامتها، وهي «ريادة الأعمال» و«البيئــة» و«العلوم والتكنولوجيا» و«الثقافــة والآداب» و«العمــــل التطوعي» و«العلــوم الشرعية» و«الفنون»، إضافــــة إلى مجال «الإعـــلام».
وقال السبيعي، في تصريح مماثل، إن الجائزة تستهدف الشباب من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، ويستمر التسجيل لها لمدة شهر واحد إذ سيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ، مبديا ثقته بتقديم المواهب الشبابية الكويتية لأعمال متميزة بالجائزة.
وبين أنه سيتم تقييم طلبات المتقدمين وأعمالهم بواسطة لجان خاصة بالجائزة بمشاركة متخصصين من وزارتي الإعلام والأوقاف والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز العمل التطوعي.

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