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وزير الخارجية: الصندوق الكويتي للتنمية الذراع اليمنى للسياسة الخارجية للكويت

2/29/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور وزير الخارجية ورئيس مجلـــس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية عبدالله اليحيا، أقــــام الصندوق الكويتي للتنمية حفله السنوي في مقره صباح أمس، حيث شهد الحفل تكريما لعدد من الموظفين الحاليين ممن عملوا في الصندوق لأكثر من 20 عاما، بالإضافة إلى الموظفين المتقاعدين نظير عطائهم المستمر طوال السنوات السابقة.
وفي هذه المناسبة، أثنى وزير الخارجية عبدالله اليحيا ـ في تصريح له ـ على الدور الذي يقدمه الصندوق في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، من خلال إسهاماته في تمويل مشروعات في أكثر من 105 دول حول العالم على مدى أكثر من 6 عقود مضت، متمنيا أن يستمر الصندوق في عطائه الإنمائي كونه الذراع اليمنى للسياسة الخارجية لدولة الكويت.
كما أكد الوزير على أن الصندوق ملتزم برسالة الكويت ورسالته التي تهدف إلى «مساعدة الناس لمساعدة أنفسهم» وذلك من خلال استمراره بعمله الدؤوب الذي يبذله في شتى المجالات التنموية لتخفيف المعاناة عن شعوب العالم أجمع.
من جانبه، قال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر إن الحفل السنوي يأتي استمرارا للتواصل الفعلي بين أسرة موظفي الصندوق، وإيمانا بالدور المهم الذي يشغله موظفو الصندوق، وتقديرا لمسيرتهم المعطاءة نحو خدمة المجهود العالمي من أجل التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية أتم عامه الثاني والستين في مسيرة تنموية رائدة محليا وخارجيا، معتمدا في استراتيجيته على تمويل مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة، معتمدا على نفسه بتمويل ذاتي من أرباحه الخاصة من فوائد القروض واستثماراته حول العالم دون أن يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة.

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