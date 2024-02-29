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إزالة المخيمات الربيعية 15 مارس

2/29/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بلدية الكويت أن فترة إقامة المخيمات تنتهي في 15 مارس الجاري، مهيبة بأصحابها للالتزام بإزالتها طواعية قبل انتهاء موسم التخييم الرسمي.
وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أن لجنة المخيمات الربيعية ستعقد اجتماعا بعد غد الأحد لمناقشة استعدادات الفرق الميدانية لإزالة المخيمات غير الملتزمة بفترة التخييم.
وأكدت أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ، داعية أصحاب المخيمات إلى ضرورة تنظيف مواقع التخييم والالتزام بالضوابط والاشتراطات تجنبا للمساءلة القانونية.
وبينت البلدية أن موافقة الهيئة العامة للبيئة على نظافة موقع المخيم بعد الإزالة من أي أضرار بيئية شرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين.

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