رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية وجمعية رواد الأعمال

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان في قصر السيف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية راشد خزعل ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
كما استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة د. أماني بورسلي والرئيس التنفيذي للشركة أحمد محمد الكريباني. كما استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال سعيد مانع العجمي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. من جانب آخر، بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى تاماش شويوك الرئيس المنتخب لهنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لهنغاريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
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