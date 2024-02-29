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رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية وجمعية رواد الأعمال

2/29/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان في قصر السيف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية راشد خزعل ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
كما استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة د. أماني بورسلي والرئيس التنفيذي للشركة أحمد محمد الكريباني. كما استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال سعيد مانع العجمي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. من جانب آخر، بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى تاماش شويوك الرئيس المنتخب لهنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لهنغاريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

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