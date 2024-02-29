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((سلة الأبيض)) يعبر كاظمة بصعوبة

2/29/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت أمس الأول مواجهات الدور التمهيدي لمنافسات دوري كرة السلة موسم (2023-2024) بإقامة آخر مباراتين، واللتان أسفرتا عن فوز الكويت والقرين على كاظمة والتضامن تواليا وجاءت مباراة «الأبيض» المتصدر وكاظمة ثالث الترتيب قوية من الجانبين وتبادلا التقدم لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 75-75 ليحتكما إلى وقت إضافي ذهبت فيه الأفضلية لـ «العميد» الذي حسم النتيجة لصالحه 89-83، محققا بذلك الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.
وفي المباراة الثانية لم يجد القرين سادس الترتيب صعوبة في تحقيق الفوز على التضامن سابع الترتيب ليتمكن من حسم المباراة بفارق 20 نقطة بواقع 74-54 إلا أن النتيجة لم تؤثر على ترتيب الفريقين في الترتيب.
وتتواصل منافسات الدوري في 6 مارس المقبل بإقامة مواجهات الدور الثاني.
وتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين ضمت الأولى أصحاب المراكز الـ 4 الأولى بالدور التمهيدي للمنافسة على اللقب، وهي فرق: الكويت والقادسية وكاظمة والعربي التي تلعب من دورين، فيما تلعب باقي الفرق ضمن المجموعة الثانية، وهي: الصليبيخات والقرين والتضامن والنصر واليرموك لتحديد المراكز من الخامس حتى التاسع وبالطريقة نفسها.

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