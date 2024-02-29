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((أزرق الصالات)) يُعسكر في بانكوك قبل ((الآسيوية))

2/29/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يبدأ منتخبنا الوطني لكرة الصالات مطلع الأسبوع المقبل رحلة استعداداته للمشاركة في كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.
وستكون استعدادات «أزرق الصالات» على مرحلتين، الأولى في البلاد بشكل يومي، والثانية في معسكر مغلق في العاصمة التايلندية بانكوك قبل أسبوعين من انطلاق النهائيات القارية.
ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الوطني، الإيراني محمد ناظم الشريعة، قائمة اللاعبين المستدعين عقب انتهاء مباريات الجولة الـ 18 من منافسات الدوري اليوم.
وينتظر المدرب الشريعة الوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل إعلان انطلاق الموعد الرسمي للتدريبات، المقرر له أن يكون الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، إذ يخشى من معاناة البعض من الإرهاق في ظل ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.
ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة من كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، حيث من المقرر أن يلتقي البحرين يوم 18 أبريل، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية أمام إيران يوم 22 من الشهر ذاته.

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