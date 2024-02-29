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أولى جولات ((دراغ ريس)) تنطلق اليوم

2/29/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمشاركــة نحـــو 31 متسابقا، تنطلق صباح اليوم أولى جولات بطولة الكويت للدراجات المائية (دراغ ريس) 2024، والتي تنظمها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري، وذلك في مدينة صباح الأحمد البحرية بدءا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، حيث مراسم التتويج، فيما ستتوقف خلال فترة صلاة الجمعة.
وأشار أمين السر العام ورئيس اللجنة خالد محمد الفودري، إلى أن البطولة ستشهد 3 جولات، حيث تقام الجولة الأولى في إطار احتفالات النادي بأعياد كويتنا الغالية الوطنية، فيما ستقام الجولة الثانية 8 مارس والثالثة في 19 أبريل المقبل، مبينا أن السباقات تنحصر على 3 فئات، هي الستوك بمشاركة 12 متسابقا، والسوبر ستوك بمشاركة 12 متسابقا، والأوبن التي يشارك فيها 15 متسابقا.
ووجه الفودري الدعوة لمحبي سباقات الدراجات المائية لحضور الجولة التي ستشهد منافسات مثيرة في ظل هذه المشاركة الواسعة، ومشاركة عدد من أبطال العالم، معبرا عن شكره لاهتمام ودعم الهيئة العامة للرياضة وشركة لآلئ الكويت العقارية المستضيفة لجولات البطولة.

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