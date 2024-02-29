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برقان يخسر من عُمان العُماني في ((خليجية اليد))

2/29/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر برقان ثالث مواجهاته في المجموعة الأولى في البطولة الخليجية الـ 40 لكرة اليد، والمقامة في الدوحة، من عمان العماني بنتيجة 25-28، وبذلك يتذيل الترتيب العام دون نقاط ويلعب على تحسين المراكز.
وفي الجهة المقابلة، تنتظر يد الكويت مباراة مهمة في الـ 6:00 مساء اليوم على صالة الدحيل الرياضية، حيث يلعب مع الشباب البحريني في مباراة مفصلية، إذ سيرافق الفائز منها الريان القطري إلى الدور النصف نهائي من البطولة، ويملك الكويت نقطتين برصيده من فوز على مليحة الإماراتي ويملك الشباب عدد النقاط نفسه.
ويتطلع المدرب الوطني هيثم الرشيدي، قائد الجهاز الفني لـ «الأبيض»، تحقيق النتيجة الايجابية المرتقبة، وكان الرشيدي قد أكد أنه على ثقة بإمكانات وقدرات اللاعبين على تجاوز الصعوبات التي تواجه الفريق، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

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