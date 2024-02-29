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كأس ((الطائرة)) ينطلق اليوم بمواجهة الصليبخات واليرموك

2/29/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي الصليبخات مع اليرموك في الـ 5.15 مساء اليوم على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس الاتحاد التي تستمر حتى 21 الجاري، فيما يلتقي العربي مع التضامن والساحل مع الشباب الأحد المقبل، على أن تكون مواجهة القمة بين كاظمة والكويت الأربعاء 13 الجاري في الـ 9.00 مساء حسب توقيت المباريات خلال شهر رمضان المبارك.
وتأهل القادسية إلى ربع نهائي البطولة مباشرة كونه حامل اللقب، على أن ينتظر الفائز من مباراة العربي مع التضامن. وفي السياق ذاته، حقق الكويت فوزا صعبا على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في إطار المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب منفردا، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة بالمركز السادس.
طائرة السيدات
وفي دوري السيدات نجح نادي الفتاة في الفوز على فتيات العيون بنتيجة 3-1، رافعا بذلك رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد فتيات العيون عند نقطتين بالمركز الثالث خلف الوصيف نادي سلوى الصباح صاحب الـ 3 نقاط.

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